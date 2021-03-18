Флик прокомментировал победу "Баварии" над "Лацио"

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Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио".

"Ротен" после разгромной гостевой победы (4:1) обыграли римских "орлов" и на своём поле (2:1).

"Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч. "Лацио" хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно, что мы снова пропустили.

У нас сильное нападение, но порой мы играем рискованно. Для нас важно продолжать играть в таком ключе и встречать соперника высоко, оказывая давление на его защитные порядки. Конечно, время от времени у противника будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так", - сказал Флик.

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