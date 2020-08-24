Флик прокомментировал победу "Баварии" в финале Лиги Чемпионов

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями после финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команда победила ПСЖ со счетом 1:0.

"Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьёзен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть. Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре. Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.

Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте. Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы. Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Бавария" оформила требл по итогам сезона, а победа в ЛЧ стала для команды шестой в истории.

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