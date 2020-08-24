Флик прокомментировал победу "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями после финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команда победила ПСЖ со счетом 1:0.
"Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьёзен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть. Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре. Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.
Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте. Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы. Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.
Напомним, что "Бавария" оформила требл по итогам сезона, а победа в ЛЧ стала для команды шестой в истории.
Не пропустите: Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 23 августа
-
"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА
-
"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов
-
Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
Лента новостей
-
У хавбека "Спартака" Тиля есть несколько предложений от других клубов
-
Флик прокомментировал победу "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
-
"Челси" интересуется французским защитником
-
В Париже произошли погромы после финала ЛЧ. Более 80 человек задержаны
-
Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
-
Левандовски отреагировал на победу в ЛЧ
-
Коман признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов
-
Финал Лиги Чемпионов закончился со счётом 1:0 впервые за 22 года
-
Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей
-
Главные новости дня: 23 августа
-
"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения
-
"Бавария" установила уникальный рекорд Лиги Чемпионов
-
"Спартак" обратился к болельщикам после победы над "Локомотивом"
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА
-
2
"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов
-
"Алавес" арендовал бразильского нападающего Дейверсона
-
Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии
-
Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
-
Крал: "Счастлив, что помог "Спартаку" голевой передачей"
-
Евсеев подвел итоги матча "Уфы" с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4