Флик прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Боруссией"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался по поводу победного матча 31-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:1).
"Это была сложная работа. Мы заранее понимали, что нам придется делать некоторые перестановки. Это было важно, особенно после кубкового матча посреди недели. У "Боруссии" была неделя для восстановления. У команды забрал много сил напряженный сезон. Я рад, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос с чемпионством и продолжить победную серию", - цитирует Флика пресс-служба клуба.
16 июня "Бавария" сыграет с "Вердером". Если мюнхенцы выиграют, они досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|10
|Герта
|31
|38
|11
|Шальке
|30
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Унион Берлин
|31
|35
|14
|Аугсбург
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20