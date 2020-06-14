Флик прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Боруссией"

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Флик прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался по поводу победного матча 31-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:1).

"Это была сложная работа. Мы заранее понимали, что нам придется делать некоторые перестановки. Это было важно, особенно после кубкового матча посреди недели. У "Боруссии" была неделя для восстановления. У команды забрал много сил напряженный сезон. Я рад, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос с чемпионством и продолжить победную серию", - цитирует Флика пресс-служба клуба.

16 июня "Бавария" сыграет с "Вердером". Если мюнхенцы выиграют, они досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
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