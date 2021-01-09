Флик прокомментировал поражение "Баварии" от гладбахской "Боруссии"

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Флик прокомментировал поражение "Баварии" от гладбахской "Боруссии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

"Ротен" на выезде проиграли со счётом 2:3, хотя до середины первого тайма вели в два мяча.

"Соперники были очень эффективны. Они хладнокровно воспользовались нашими ошибками. Я имею в виду потери мяча, не лучшие решения в обороне. Хотя в течение первых 30 минут мы показывали хорошую игру. Поражения - часть футбола. Это неприятно, и само собой мы разочарованы", - сказал Флик.

Если "РБ Лейпциг" сегодня победит дортмундскую "Боруссию", то "Бавария" потеряет лидерство в чемпионате.

Не пропустите: У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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