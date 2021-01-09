Флик прокомментировал поражение "Баварии" от гладбахской "Боруссии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

"Ротен" на выезде проиграли со счётом 2:3, хотя до середины первого тайма вели в два мяча.

"Соперники были очень эффективны. Они хладнокровно воспользовались нашими ошибками. Я имею в виду потери мяча, не лучшие решения в обороне. Хотя в течение первых 30 минут мы показывали хорошую игру. Поражения - часть футбола. Это неприятно, и само собой мы разочарованы", - сказал Флик.

Если "РБ Лейпциг" сегодня победит дортмундскую "Боруссию", то "Бавария" потеряет лидерство в чемпионате.

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