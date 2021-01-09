Флик прокомментировал поражение "Баварии" от гладбахской "Боруссии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 15-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".
"Ротен" на выезде проиграли со счётом 2:3, хотя до середины первого тайма вели в два мяча.
"Соперники были очень эффективны. Они хладнокровно воспользовались нашими ошибками. Я имею в виду потери мяча, не лучшие решения в обороне. Хотя в течение первых 30 минут мы показывали хорошую игру. Поражения - часть футбола. Это неприятно, и само собой мы разочарованы", - сказал Флик.
Если "РБ Лейпциг" сегодня победит дортмундскую "Боруссию", то "Бавария" потеряет лидерство в чемпионате.
Не пропустите: У "Баварии" прервалась серия из 20 игр без поражений. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20