Флик прокомментировал продление контракта с "Баварией"

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Флик прокомментировал продление контракта с "Баварией"

Наставник "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями после заключения нового контракта с мюнхенским клубом.

"С нетерпением жду, когда смогу приступить к решению задач вместе с командой и моим штабом. Переговоры с Карлом-Хайнцем Румменигге, Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем прошли очень хорошо и отличались большим взаимным доверием. Вместе мы определились с направлением развития на ближайшие годы. Уверен, что вместе мы сможем многого достичь", - цитирует 55-летнего специалиста официальный сайт "ротен".

Напомним, что новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2022/23.

Флик возглавил "Баварию" 3 ноября, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда провела 21 матч - 18 побед, 1 ничья и 2 поражения.

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