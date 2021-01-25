Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 18-го тура Бундеслиги против "Шальке" (4:0).

"Было важно вернуть стабильность после двух поражений. Мы довольны результатом, но команде по силам играть ещё лучше. В частности, это касается расположения футболистов на поле при владении. Благодаря результатам в других матчах мы ушли в отрыв, но по-прежнему важно ответственно подходить к каждой игре и выкладываться на 100 процентов", - приводит слова Флика Goal.com.

"Бавария" набрала 42 очка в 18 турах и опережает идущий вторым "РБ Лейпциг" на 7 баллов.

Также стоит отметить, что "ротен" становились чемпионами Бундеслиги 8 сезонов подряд.

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