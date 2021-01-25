Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"

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Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 18-го тура Бундеслиги против "Шальке" (4:0).

"Было важно вернуть стабильность после двух поражений. Мы довольны результатом, но команде по силам играть ещё лучше. В частности, это касается расположения футболистов на поле при владении. Благодаря результатам в других матчах мы ушли в отрыв, но по-прежнему важно ответственно подходить к каждой игре и выкладываться на 100 процентов", - приводит слова Флика Goal.com.

"Бавария" набрала 42 очка в 18 турах и опережает идущий вторым "РБ Лейпциг" на 7 баллов.

Также стоит отметить, что "ротен" становились чемпионами Бундеслиги 8 сезонов подряд.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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