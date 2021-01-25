Флик прокомментировал разгромную победу "Баварии" над "Шальке"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги матча 18-го тура Бундеслиги против "Шальке" (4:0).
"Было важно вернуть стабильность после двух поражений. Мы довольны результатом, но команде по силам играть ещё лучше. В частности, это касается расположения футболистов на поле при владении. Благодаря результатам в других матчах мы ушли в отрыв, но по-прежнему важно ответственно подходить к каждой игре и выкладываться на 100 процентов", - приводит слова Флика Goal.com.
"Бавария" набрала 42 очка в 18 турах и опережает идущий вторым "РБ Лейпциг" на 7 баллов.
Также стоит отметить, что "ротен" становились чемпионами Бундеслиги 8 сезонов подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20