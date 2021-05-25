Флик прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной Германии
Фото сайт Немецкого футбольного союза
Будущий наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в связи с назначением на указанную должность.
Напомним, что экс-тренер "Баварии" после Евро-2020 сменит у руля "Бундестим" Йоахима Лёва.
"Всё прошло очень быстро, что стало неожиданностью для меня. Я очень счастлив возможности тренировать сборную. Здесь находятся футболисты высокого уровня, особенно это касается молодых. Поэтому на предстоящие турниры мы смотрим с оптимизмом. Сейчас важно, что произойдёт в сентябре. В августе поделюсь с вами всеми деталями. А пока желаю максимального успеха Йоги Лёву, его штабу и команде на Евро-2020. Он более чем заслужил яркого завершения карьеры в сборной", - сказал 56-летний специалист.
Контракт с Фликом рассчитан до 2024 года, то есть он будет руководить сборной Германии на ЧМ-2022 и Евро-2024.
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|Вольфсбург
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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|20