Флик прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной Германии

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Флик прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной Германии

Фото сайт Немецкого футбольного союза

Будущий наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в связи с назначением на указанную должность.

Напомним, что экс-тренер "Баварии" после Евро-2020 сменит у руля "Бундестим" Йоахима Лёва.

"Всё прошло очень быстро, что стало неожиданностью для меня. Я очень счастлив возможности тренировать сборную. Здесь находятся футболисты высокого уровня, особенно это касается молодых. Поэтому на предстоящие турниры мы смотрим с оптимизмом. Сейчас важно, что произойдёт в сентябре. В августе поделюсь с вами всеми деталями. А пока желаю максимального успеха Йоги Лёву, его штабу и команде на Евро-2020. Он более чем заслужил яркого завершения карьеры в сборной", - сказал 56-летний специалист.

Контракт с Фликом рассчитан до 2024 года, то есть он будет руководить сборной Германии на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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