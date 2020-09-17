Флик прокомментировал трансфер Алькантара в "Ливерпуль"

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался по поводу предстоящего трансфера хавбека Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".



Ранее руководство немецкого клуба подтвердило переход 29-летнего испанца в английскую команду.



"Тьяго - невероятно выдающийся футболист. Он очень важен для нас. Мы наслаждались работой с ним. Очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить "Ливерпуль", он получил великолепного игрока и прекрасного человека", - приводятся слова Флика в твиттере клуба.

Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

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