Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик высказался после матча 14-го тура Бундеслиги против "Майнца", в котором его команда разгромила соперника со счётом 5:2, уступая в два мяча после первого тайма.
"Перестановки, сделанные во втором тайме, были правильными и пошли нам на пользу. Мы шли в единоборства, чего нам не хватало до перерыва. У нас было несколько моментов, но и соперник был опасен. Мы показали очень хороший футбол и смогли добыть победу благодаря характеру. Мы все понимаем, что игра в первом тайме была не той, что мы себе представляли", - сказал Флик.
Набрав три очка, "Бавария" вернула себе лидерство в чемпионате. Команда не проигрывает с сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20