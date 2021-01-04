Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем"

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Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик высказался после матча 14-го тура Бундеслиги против "Майнца", в котором его команда разгромила соперника со счётом 5:2, уступая в два мяча после первого тайма.

"Перестановки, сделанные во втором тайме, были правильными и пошли нам на пользу. Мы шли в единоборства, чего нам не хватало до перерыва. У нас было несколько моментов, но и соперник был опасен. Мы показали очень хороший футбол и смогли добыть победу благодаря характеру. Мы все понимаем, что игра в первом тайме была не той, что мы себе представляли", - сказал Флик.

Набрав три очка, "Бавария" вернула себе лидерство в чемпионате. Команда не проигрывает с сентября.

Не пропустите: Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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