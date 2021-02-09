Флик прокомментировал выход "Баварии" в финал Клубного ЧМ

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Флик прокомментировал выход "Баварии" в финал Клубного ЧМ

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями после победы своей команды в полуфинале Клубного Чемпионата Мира.

Немцы со счётом 2:0 обыграли египетский "Аль-Ахли" благодаря дублю Роберта Левандовски.

"Мы заслуженно вышли в финал, полностью соответствуя статусу фаворита. До перерыва команда уверенно задавала тон и должна была забивать больше. Во втором тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Затем мы снова доминировали, показав сосредоточенную игру. 

Я доволен. Теперь можно начинать подготовку к финалу. Мы хотим взять трофей. Если нам это удастся, то команда завершит выдающийся сезон шестым титулом. Даже с учётом невероятной истории "Баварии", этот успех будет особенным для клуба", - сказал Флик.

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