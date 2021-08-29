Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии

Теги германиямануэль нойерханс-дитер флик

Флик рассказал, кто будет капитаном сборной ГерманииФото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, кто будет капитаном команды в матчах под его руководством.

"Ману [Мануэль Нойер] останется капитаном сборной Германии. Для меня он не только игрок мирового класса, но и абсолютный великий человек, который может возглавить команду. Это то, что мне нужно от капитана", — приводит слова немецкого тренера ARD Presse.

Напомним, что Мануэль Нойер выступает за сборную Германии со 2009 года. На счету голкипера 104 матча.

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