Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии
Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, кто будет капитаном команды в матчах под его руководством.
"Ману [Мануэль Нойер] останется капитаном сборной Германии. Для меня он не только игрок мирового класса, но и абсолютный великий человек, который может возглавить команду. Это то, что мне нужно от капитана", — приводит слова немецкого тренера ARD Presse.
Напомним, что Мануэль Нойер выступает за сборную Германии со 2009 года. На счету голкипера 104 матча.
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|32
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|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
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|32
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
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|38
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|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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