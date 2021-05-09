Флик рассказал о двух годах проведенных в "Баварии"
Фото: инстаграм фан-клуба "Баварии"/Автор неизвестен
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик после победы в матче 32-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" Менхенгладбах (6:0) высказался по поводу чемпионства клуба.
"Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но выступали очень хорошо. Чемпионство — самый важный титул. Мы рады, что нам удалось этого достичь.
В тот момент, когда пришла новость, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с "Боруссией". Было видно, что мы готовы. Это настрой команды. Игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.
"Бавария" всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными", — цитирует Флика официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20