Флик рассказал о двух годах проведенных в "Баварии"

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Флик рассказал о двух годах проведенных в "Баварии"Фото: инстаграм фан-клуба "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик после победы в матче 32-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" Менхенгладбах (6:0) высказался по поводу чемпионства клуба.

"Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но выступали очень хорошо. Чемпионство — самый важный титул. Мы рады, что нам удалось этого достичь.

В тот момент, когда пришла новость, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с "Боруссией". Было видно, что мы готовы. Это настрой команды. Игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.

"Бавария" всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными", — цитирует Флика официальный сайт клуба.

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