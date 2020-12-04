Флик рассказал о сроках возвращения Киммиха

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Флик рассказал о сроках возвращения КиммихаГлавный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал о состоянии травмированного Йозуа Киммиха.

7-го ноября 25-летний игрок был заменен на 36-й минуте матча 7-го тура Бундеслиги "Боруссия" — "Бавария" (3:2). Травма привела к операции на наружном мениске.

Ориентировочно, защитник должен восстановиться в январе.

"Если бы это было его дело, он бы уже завтра провел на поле шестьдесят минут. Но мы не будем торопить события. Йозуа будет набирать форму постепенно, день за днем", — цитирует Флика официальный сайт "Баварии".

В нынешнем сезоне немец провел 11 матчей за мюнхенцев, в которых отметился 3-я голами и 7-ю результативными передачами.

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