Флик рассказал о сроках возвращения Киммиха

Главный тренер " Баварии " Ханси Флик рассказал о состоянии травмированного Йозуа Киммиха.



7-го ноября 25-летний игрок был заменен на 36-й минуте матча 7-го тура Бундеслиги "Боруссия" — "Бавария" (3:2). Травма привела к операции на наружном мениске.



Ориентировочно, защитник должен восстановиться в январе.



" Если бы это было его дело, он бы уже завтра провел на поле шестьдесят минут. Но мы не будем торопить события. Йозуа будет набирать форму постепенно, день за днем " , — цитирует Флика официальный сайт " Баварии " .

В нынешнем сезоне немец провел 11 матчей за мюнхенцев, в которых отметился 3-я голами и 7-ю результативными передачами.



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