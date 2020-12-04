Флик рассказал о сроках возвращения Киммиха
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал о состоянии травмированного Йозуа Киммиха.
7-го ноября 25-летний игрок был заменен на 36-й минуте матча 7-го тура Бундеслиги "Боруссия" — "Бавария" (3:2). Травма привела к операции на наружном мениске.
Ориентировочно, защитник должен восстановиться в январе.
"Если бы это было его дело, он бы уже завтра провел на поле шестьдесят минут. Но мы не будем торопить события. Йозуа будет набирать форму постепенно, день за днем", — цитирует Флика официальный сайт "Баварии".
В нынешнем сезоне немец провел 11 матчей за мюнхенцев, в которых отметился 3-я голами и 7-ю результативными передачами.
Читайте также: Йозуа Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах Тухеля
-
Семак продолжит тренировать "Зенит"
-
Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Марадоны
-
ЦСКА продлил контракт с Бистровичем
-
"Зенит" добился допуска зрителей на матч с "Уралом"
-
У Серхио Рамоса появился шанс сыграть с "Севильей"
-
Роналду - лучший игрок Серии А в ноябре
-
35-летний Йылмаз признан игроком недели в Лиге Европы
-
Зе Луиш признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре
-
Неймар поставил ультиматум ПСЖ касательно продления контракта
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
-
Флик рассказал о сроках возвращения Киммиха
-
Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN
-
Расписание матчей 17-го тура РПЛ
-
Калиниченко: "Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян"
-
"Манчестер Юнайтед" не будет делать громких трансферов зимой
-
Кутепов рассказал, до какой скорости разгоняется на своём "Лексусе"
-
Сафонов включён в команду недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored
-
Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN
-
Суд по делу Широкова опять перенесён
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20