Флик рассказал о своём отношении к сравнениям с Хайнкесом

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Флик рассказал о своём отношении к сравнениям с Хайнкесом

Наставник "Баварии" Ханси Флик высказался о том, что его сравнивают с бывшим главным тренером мюнхенской команды Юппом Хайнкесом.

"Хайнкес вдохновляет меня. Я тренировался под его руководством, и мы всегда понимали друг друга. Я рад, что мы хорошо ладили. Он был образцовым тренером. Я не хочу сравнивать себя с ним, потому что он на совершенно другом уровне. Хайнкес добивался успеха многие годы, а я пришёл на пост только в ноябре. Но, конечно, мне приятно читать про такие сравнения", - сказал Флик.

75-летний Хайнкес четырежды возглавлял "Баварию" - с 1987 по 1991 год, в 2009 году, с 2011 по 2013 год и с 2017 по 2018 год. Он выиграл с командой 9 трофеев.

55-летний Флик принял "ротен" 3 ноября прошлого года после увольнения Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы провели 24 матча, одержав в них 21 победу.

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