Флик рассказал о своём отношении к сравнениям с Хайнкесом
Наставник "Баварии" Ханси Флик высказался о том, что его сравнивают с бывшим главным тренером мюнхенской команды Юппом Хайнкесом.
"Хайнкес вдохновляет меня. Я тренировался под его руководством, и мы всегда понимали друг друга. Я рад, что мы хорошо ладили. Он был образцовым тренером. Я не хочу сравнивать себя с ним, потому что он на совершенно другом уровне. Хайнкес добивался успеха многие годы, а я пришёл на пост только в ноябре. Но, конечно, мне приятно читать про такие сравнения", - сказал Флик.
75-летний Хайнкес четырежды возглавлял "Баварию" - с 1987 по 1991 год, в 2009 году, с 2011 по 2013 год и с 2017 по 2018 год. Он выиграл с командой 9 трофеев.
55-летний Флик принял "ротен" 3 ноября прошлого года после увольнения Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы провели 24 матча, одержав в них 21 победу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19