Флик рассказал об ожиданиях от матча "Баварии" с "Барселоной"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Игра состоится завтра, 14 августа, и начнется в 22:00 (мск).

"Все футболисты попали в заявку и готовы играть. Павар прошел обследование. Посмотрим, как он себя завтра будет чувствовать. Но с "Барселоной" он нам не сможет помочь.

Завтра "Бавария" будет играть против "Барселоны", а не Месси. Конечно, Лео - мировой футболист, мы думали, как играть против него. Но все подробности я не стану раскрывать", - цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Не пропустите: Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским| http://soccernews.ru