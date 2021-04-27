Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"

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Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал своё решение покинуть мюнхенскую команду по окончании сезона.

"Последние два года были незабываемыми для меня. Мне очень нравится ежедневная работа на поле, а не только эмоции от побед и трофеев. Добиться успеха можно только вместе! Тренер - ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь фантастических футболистов, тренерский штаб и персонал, которые проделали невероятную работу. Спасибо, ребята!

Также благодарю президента Герберта Хайнера и всё руководство в лице Карла-Хайнца Румменигге, Оливера Кана и Хасана Салихамиджича за предоставленную возможность тренировать эту замечательную команду. Разочаровывает только фактор болельщиков - мы так и не смогли отметить с ними самые большие успехи. Я скучал по ним на каждом матче. Я желаю семье "Баварии" всего наилучшего в будущем. Когда я говорю, что это была большая честь для меня, это не пустой звук", - цитирует Флика официальный сайт "ротен".

Напомним, что новым тренером "Баварии" с 1 июля станет Юлиан Нагельсманн.

Флик возглавлял команду с ноября 2019 года и выиграл с ней 6 трофеев.

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