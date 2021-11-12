Флик установил рекорд сборной Германии

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Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик стал рекордсменом "Бундестим", сообщает Opta.

Под руководством 56-летнего специалиста немецкая национальная команда выиграла все шесть матчей.

Это первый случай в истории сборной Германии, когда новый тренер стартует с шести побед кряду.

Флик возглавил "манншафт" в июле этого года, сменив на посту Йоахима Лёва.

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