Флик установил рекорд сборной Германии
Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик стал рекордсменом "Бундестим", сообщает Opta.
Под руководством 56-летнего специалиста немецкая национальная команда выиграла все шесть матчей.
Это первый случай в истории сборной Германии, когда новый тренер стартует с шести побед кряду.
Флик возглавил "манншафт" в июле этого года, сменив на посту Йоахима Лёва.
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|М
|О
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
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|Шальке
|32
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|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|35
|14
|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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|Падерборн
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