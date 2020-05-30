Флик выдал лучший показатель среди тренеров "Баварии" за последние 55 лет

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Флик выдал лучший показатель среди тренеров "Баварии" за последние 55 лет

"Бавария" добыла очередную победу в Бундеслиге, одолев "Фортуну" (5:0).

Как сообщает Opta Sports, клуб в 25 первых играх под руководством Ханса-Дитера Флика одержала 22 победы во всех турнирах. Это лучший результат среди тренеров мюнхенского клуба с 1965 года.

Отметим, что клуб под руководством бывшего тренера Хосепа Гвардиолы выиграл в 21 матче из 25.

Напомним, что Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года, сменив на посту тренера Нико Ковача.

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"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги

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