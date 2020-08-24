Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей

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Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей

"Бавария" выиграла Лигу Чемпионов, оформив требл в сезоне 2019/20.

Все три трофея в завершившейся кампании мюнхенская команда взяла под руководством Ханси Флика.

55-летний специалист только в ноябре возглавил "ротен" и успел провести 36 матчей.

Таким образом, Флик побеждает в каком-нибудь турнире с "Баварией" в среднем каждые 12 игр.

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