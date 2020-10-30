Флик высказался о будущем Алабы в "Баварии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик выразил надежду, что клубу удастся сохранить защитника Давида Алабу.
"Чувствую, что он всё так же сосредоточен, как и в прошлом сезоне. Алаба - один из тех, кто ведёт за собой нашу оборону. Я всё ещё надеюсь, что он продлит соглашение с "Баварией". Здесь великолепные условия для любого игрока, и мне кажется, что он дважды подумает, прежде чем променять это на что-либо ещё. В команде с хорошей атмосферой приятно тренироваться, мы играем успешно, наш клуб - один из лучших в мире. Но решение, конечно же, за ним, и мы должны уважать это. Надеюсь, Давид останется", - приводит слова Флика Goal.com.
Контракт австрийца с "ротен" истекает в июне 2021 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении из-за разногласий в вопросе размера зарплаты.
Интерес к Алабе проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и английские клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20