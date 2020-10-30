Флик высказался о будущем Алабы в "Баварии"

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Флик высказался о будущем Алабы в "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик выразил надежду, что клубу удастся сохранить защитника Давида Алабу.

"Чувствую, что он всё так же сосредоточен, как и в прошлом сезоне. Алаба - один из тех, кто ведёт за собой нашу оборону. Я всё ещё надеюсь, что он продлит соглашение с "Баварией". Здесь великолепные условия для любого игрока, и мне кажется, что он дважды подумает, прежде чем променять это на что-либо ещё. В команде с хорошей атмосферой приятно тренироваться, мы играем успешно, наш клуб - один из лучших в мире. Но решение, конечно же, за ним, и мы должны уважать это. Надеюсь, Давид останется", - приводит слова Флика Goal.com.

Контракт австрийца с "ротен" истекает в июне 2021 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении из-за разногласий в вопросе размера зарплаты.

Интерес к Алабе проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и английские клубы.

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