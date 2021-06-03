Флик высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"

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Флик высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался о перспективах Юлиана Нагельсманна в мюнхенской "Баварии". Напомним, что Нагельсманн возглавил "Баварию" после ухода Флика.

"Я думаю, Нагельсманн получит массу удовольствия от работы с этой командой, потому что футболисты "Баварии" обладают невероятным качеством и отличным отношением к делу. Я написал ему лично об этом. "Бавария" — топ-команда, которая знает, что на самом деле важно", — сказал Флик в интервью Sabener 51.

Напомним, что Флик возглавлял "Баварию" с ноября 2019 года по май 2021 года. Специалист покинул команду, после чемпионата Европы он станет главным тренером сборной Германии.

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