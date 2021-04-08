Флик высказался о поражении от ПСЖ

Фото: Bayern & Germany

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с ПСЖ (2:3).

"Соперник забил три гола, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться лучшего результата сегодня, однако реализация была не на лучшем уровне. Но я все равно доволен нашей игрой.

Эта команда сражается все 90 минут. Это качество, которое отличает нас от других. Футболистов, способных выйти на поле, все меньше и меньше, однако мы извлекаем из ситуации максимум. Разумеется, кто-то разочарован, однако мы направим эту энергию на ответную игру с ПСЖ.

Мы создали много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценивать нашу игру с ПСЖ, то можно с позитивом ждать ответного матча в Париже", - приводит слова Флика Bayern&Germany.

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