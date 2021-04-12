Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ
Фото: Твиттер @FCBayernEN
Наставник "Баварии" Ханс Дитер Флик высказался касательно ожиданий от ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.
"В первой игре мы создали много моментов, но не были настолько готовы. Мы должны работать лучше. Знаем, что это будет тяжело, но сделаем все для победы.
Нам нужно забить как минимум два гола. Это будет нелегкая задача, но это те игры, ради которых команда играет в футбол. Хотим вызвать небольшое расстройство в Париже. Конечно, мы будем рады, если у нас это получится", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на своем поле проиграла со счетом 2:3. Ответная игра пройдет завтра, 13 апреля, в Париже. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Читать также: "Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
-
ЦСКА без проблем обыграл "Ротор"
-
Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава"
-
После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернете
-
Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
"Бавария" показала процесс восстановления Левандовски
-
Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца
-
Зиеш может уйти из "Челси"
-
Ибрагимовича критикуют за поход в ресторан во время карантина
-
Глушаков рассказал подробности о своей травме
-
Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом
-
Несостоявшийся игрок "Ливерпуля" забил гол ударом головой с 35 метров (видео)
-
1
"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом"
-
Уткин ярко высказался по поводу будущего Тедеско в "Спартаке"
-
"РБ Лейпциг" выкупил трансфер защитника "Монако"
-
Фалькао выбыл из строя до конца сезона
-
"Реал" хочет купить Кейна
-
Артем Милевский рэпом ответил на слухи о своем уходе из "Миная" (видео)
-
Головин оценил свою игру в матче чемпионата Франции с "Дижоном"
-
"Реал" вступил в борьбу за Лингарда
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4