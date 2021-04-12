Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ

Фото: Твиттер @FCBayernEN

Наставник "Баварии" Ханс Дитер Флик высказался касательно ожиданий от ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"В первой игре мы создали много моментов, но не были настолько готовы. Мы должны работать лучше. Знаем, что это будет тяжело, но сделаем все для победы.

Нам нужно забить как минимум два гола. Это будет нелегкая задача, но это те игры, ради которых команда играет в футбол. Хотим вызвать небольшое расстройство в Париже. Конечно, мы будем рады, если у нас это получится", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на своем поле проиграла со счетом 2:3. Ответная игра пройдет завтра, 13 апреля, в Париже. Начало – в 22:00 по московскому времени.