Флик высказался о предстоящей игре против ПСЖ

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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Предстоящую игру нельзя сравнивать с финалом Лиги Чемпионов прошлого сезона. У ПСЖ другая команда и другой тренер. Но в целом с прошлой нашей встречи мало что изменилось. Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. В случае потери — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем против "РБ Лейпцига".

У парижан крепкая оборона и, конечно, фантастическая линия атаки. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Хочу еще напомнить, что в прошлом финале Нойер сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих соперника? Не знаю. Но иметь в рамке вратаря мирового класса — это наше преимущество", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится 7 апреля в Мюнхене. Начало в 22.00 по московскому времени.