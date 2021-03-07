Флик высказался о возможном переходе Холанда в "Баварию"

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Флик высказался о возможном переходе Холанда в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможном переходе в мюнхенский клуб норвежского нападающего дортмундской "Баварии" Эрлинга Холанда.

"В жизни возможно многое, нельзя ничего исключать. Но это дело будущего. Сейчас у Холанда есть долгосрочный контракт с Дортмундом", - приводит слова Флика Sky Germany.

Напомним, что сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро. Впрочем, опция выкупа активируется только летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Боруссии" сообщили о состоянии Холанда, который получил травму в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru
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