Флик высказался о возможном переходе Холанда в "Баварию"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможном переходе в мюнхенский клуб норвежского нападающего дортмундской "Баварии" Эрлинга Холанда.
"В жизни возможно многое, нельзя ничего исключать. Но это дело будущего. Сейчас у Холанда есть долгосрочный контракт с Дортмундом", - приводит слова Флика Sky Germany.
Напомним, что сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро. Впрочем, опция выкупа активируется только летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: В "Боруссии" сообщили о состоянии Холанда, который получил травму в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20