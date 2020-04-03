Флик заключил с "Баварией" трёхлетний контракт

"Бавария" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Ханси Фликом.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23. Предыдущий договор истекал грядущим летом.

55-летний Флик возглавил "Баварию" 3 ноября прошлого года, сменив на посту уволенного Нико Ковача.

Под руководством нового наставника "ротен" провели 21 матч, одержав в них 18 побед, однажды сыграв вничью и потерпев два поражения.

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