Флик заключил с "Баварией" трёхлетний контракт
"Бавария" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Ханси Фликом.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23. Предыдущий договор истекал грядущим летом.
55-летний Флик возглавил "Баварию" 3 ноября прошлого года, сменив на посту уволенного Нико Ковача.
Под руководством нового наставника "ротен" провели 21 матч, одержав в них 18 побед, однажды сыграв вничью и потерпев два поражения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16