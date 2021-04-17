Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов
Фото: Твиттер @FCBayernEN
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился, как он переживает вылет команды из Лиги Чемпионов.
"Невозможно быстро забыть вылет из Лиги Чемпионов. Ты плохо спишь... Это видно по моим глазам.
Я выгляжу расслабленным? Возможно, потому, что нам необходимо двигаться вперед. Впереди три важных и сложных игры, нашей целью остается чемпионство", - приводит слова Флика Lequipe.
Напомним, что ПСЖ выбил "Баварию" (3:2, 0:1) на стадии 1/4 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20