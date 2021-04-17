Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов

Фото: Твиттер @FCBayernEN

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился, как он переживает вылет команды из Лиги Чемпионов.

"Невозможно быстро забыть вылет из Лиги Чемпионов. Ты плохо спишь... Это видно по моим глазам.

Я выгляжу расслабленным? Возможно, потому, что нам необходимо двигаться вперед. Впереди три важных и сложных игры, нашей целью остается чемпионство", - приводит слова Флика Lequipe.

Напомним, что ПСЖ выбил "Баварию" (3:2, 0:1) на стадии 1/4 финала.

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