Флика назван человеком года по версии Kicker

Известное немецкое издание Kicker назвало главного тренера "Баварии" Ханси Флика человеком года в немецком футболе.

В прошедшем сезоне Флик вместе с "Баварией" взял пять трофеев из пяти возможных. Команде удалось выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.