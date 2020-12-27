Флика назван человеком года по версии Kicker

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Флика назван человеком года по версии KickerИзвестное немецкое издание Kicker назвало главного тренера "Баварии" Ханси Флика человеком года в немецком футболе.

В прошедшем сезоне Флик вместе с "Баварией" взял пять трофеев из пяти возможных. Команде удалось выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.

В феврале мюнхенцам предстоит сражение в Клубном Чемпионате Мира.

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