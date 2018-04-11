Флоренци: "Барселона" не сделала ничего, чтобы доставить нам проблемы"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци поделился эмоциями от победы своей команды над "Барселоной" (3:0) в ответной игре четвертьфинала Лиги Чемпионов. В первой игре римляне проиграли 1:4, но вышли в полуфинал благодаря голу на выезде.

"Давайте смотреть правде в глаза. Соперник не сделал ничего, чтобы доставить нам проблемы. "Рома" провела идеальный матч, команда здорово смотрелась с первой и до последней минуты. Кроме того, мы нейтрализовали сильные стороны гостей и не позволили им играть в привычном стиле. Теперь нужно как следует насладиться этим успехом", - сказал Флоренци.

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