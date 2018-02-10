Флоренци может стать игроком "Барселоны"

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Флоренци может стать игроком "Барселоны"Полузащитник "Ромы"  Алессандро Флоренци может стать игроком "Барселоны".

По информации Corriere dello Sport, каталонский клуб намерен подписать итальянца ближайшим летом.

Также футболистом интересуются "Челси", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Флоренци с "Ромой" рассчитан до лета 2019 года.

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