Флоренци не сыграет с "Атлетико"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци не поможет своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает Football Italia, 26-летний хавбек не успеет восстановиться к поединку с "матрасниками" после травмы, полученной на минувших выходных в римском дерби.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Рома" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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