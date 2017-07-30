Флоренци: "Уход Бонуччи ослабит "Ювентус"

Хавбек "Ромы" Алессандро Флоренци поделился мнением об уходе из туринского "Ювентуса" защитника Леонардо Бонуччи.

"Уход Бонуччи ослабит "Ювентус", потому что Леонардо - очень харизматичный игрок с настоящим характером. Такие футболисты крайне важны для любой команды. "Ювентус" останется очень мощным и без Бонуччи, они не потеряют статус фаворитов. Но утрата такого игрока - это то же самое, что убрать Даниэле Де Росси из "Ромы" - приводит слова Флоренци La Stampa.

Ранее на этот счёт высказались два бывших партнёра Бонуччи - защитник Джорджио Кьеллини и форвард Гонсало Игуаин. | http://soccernews.ru