Флоренци вернулся из ПСЖ в "Рому"

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Флоренци вернулся из ПСЖ в "Рому"

Фото инстаграм Алессандро Флоренци

Правый защитник Алессандро Флоренци возвращается в "Рому" после годичной аренды в ПСЖ.

По информации журналиста Николо Скиры, парижане решили не выкупать 30-летнего футболиста за 9 миллионов евро.

В ближайшее время состоится встреча агента итальянского фулбека с гендиректором "волков" Тьягу Пинту, на которой будет обсуждаться будущее игрока.

В составе ПСЖ Флоренци сыграл 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с "Ромой" рассчитан до июня 2023 года.

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