Флоренци высказался о конфликте с Роналду
Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци дал комментарии по поводу перепалки с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Напомним, что итальянец и португалец поссорились в первой половине второго тайма. Игрок "старой синьоры" поиздевался над ростом оппонента.
"Мы дважды выбивали мяч, чтобы врачи могли оказать помощь футболистам. Роналду игнорировал это и пытался продолжить игру. Он - обладатель "Золотого мяча" и думает, что ему всё можно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там", - приводит слова Флоренци Football Italia.
Стоит отметить, что в итоге "Рома" обыграла "Ювентус" со счётом 2:0, а Флоренци стал автором победного гола.
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