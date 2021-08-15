Флорентино Перес хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть ПСЖ

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Флорентино Перес хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть ПСЖФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе будет гораздо легче осуществить при одном условии.

Как сообщает MadridistaReal, Перес хочет, чтобы Мбаппе сделал публичное заявление о желании покинуть французский клуб.

По информации источника, француз уже принял решение о том, что он не станет продлевать контракт с ПСЖ ни при каких условиях.

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