Флорентино Перес назвал лучшего центрфорварда мира

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Флорентино Перес назвал лучшего центрфорварда мира

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал лучшего центрального форварда мира.

"В течение многих лет я слышу, что "Реалу" нужна новая "девятка", но зачем, если лучший центральный нападающий это Карим Бензема" - сказал Перес в интервью журналу France Football.

В текущем сезоне 31-летний француз сыграл за "бланкос" 37 матчей, забил 18 голов и сделал 7 ассистов. 

Всего в составе "Реала" Бензема отличился 210 раз в 449 играх. Это третий показатель в истории королевского клуба, впереди только Рауль (325) и Криштиану Роналду (450).

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