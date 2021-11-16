Флорентино Перес негативно высказался о клубах-государствах
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес раскритиковал финансовую политику клубов, которыми управляют государства.
"Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить.
Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.
Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества.
Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб", – сказал испанский бизнесмен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14