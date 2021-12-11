Флорентино Перес - о Кроосе: "Трансфер Тони - сделка века для "Реала"
Фото твиттер Тони Крооса
Фолькер Штрут, агент полузащитника "Реала" Тони Крооса, рассказал о своём диалоге с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
"Незадолго до пандемии Флорентино пригласил меня на обед. Тогда он сказал мне, что считает трансфер Крооса сделкой века для "Реала". Ему нет равных по соотношению цены и качества", - цитирует Штрута Marca.
Напомним, что в 2014 году "Реал" купил немца у "Баварии" за 25 миллионов евро.
С тех пор Кроос забил 25 голов и сделал 82 ассиста в 334 матчах в составе "сливочных".
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