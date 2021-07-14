Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial
Как сообщает авторитетный испанский журналист Мельчор Руис, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен разобраться с изданием, которые слило его сканадальные высказывания прошлых лет.
По информации источника, испанский функционер уже предоставил нужные документы юридической фирме. В ближайшее время Перес и его представители подадут в суд на издание El Confidencial и, в частности, на журналиста Хосе Антонио Абельяна. Президент "Реала" обратится к статье о защите чести, частной жизни и репутации.
Напомним, что за последние два дня El Confidencial опубликовал несколько тайнозаписанных аудиозаписей телефонных разговоров с участием Флорентино Переса, в которых он нелицеприятно высказывается об Икере Касильясе, Рауле Гонсалесе, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и других экс-представителей мадридского "Реала".
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|Команда
|М
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|1
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14