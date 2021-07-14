Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial

1 Теги реал мадридфлорентино перес

Флорентино Перес подаст в суд на издание El ConfidencialКак сообщает авторитетный испанский журналист Мельчор Руис, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен разобраться с изданием, которые слило его сканадальные высказывания прошлых лет.

По информации источника, испанский функционер уже предоставил нужные документы юридической фирме. В ближайшее время Перес и его представители подадут в суд на издание El Confidencial и, в частности, на журналиста Хосе Антонио Абельяна. Президент "Реала" обратится к статье о защите чести, частной жизни и репутации.

Напомним, что за последние два дня El Confidencial опубликовал несколько тайнозаписанных аудиозаписей телефонных разговоров с участием Флорентино Переса, в которых он нелицеприятно высказывается об Икере Касильясе, Рауле Гонсалесе, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и других экс-представителей мадридского "Реала".

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