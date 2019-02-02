Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подготовил новое предложение по нападающему ПСЖ Неймару, сообщает испанская пресса.
Руководитель королевского клуба планирует следующим летом заполучить звёздного бразильца в обмен на 120 миллионов евро и французского форварда Карима Бензема.
В текущем сезоне 26-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 мячей и сделал 9 ассистов. В активе 31-летнего Бензема 34 игры, 17 голов и 6 результативных передач.
Напомним, что сейчас лидер атак парижан восстанавливается после травмы ноги и вернётся в строй не раньше апреля.
Не пропустите: "Реал" выбирает между четырьмя защитниками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса
-
Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы
-
Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона
-
Кокорин попал в заявку "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
-
Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару
-
Марадона со скандалом покинул пост капитана команды легенд ФИФА
-
"Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Ростов" включился в борьбу за игрока "Зенита"
-
Власти Португалии приняли решение по лишению Криштиану Роналду государственных наград
-
Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените"
-
У "Челси" возникли разногласия с Виллианом
-
Адвокат громко высказался о намерении следствия продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Ювентус" определился с размером предложения по трансферу Марсело
-
Анонс главных событий 2 февраля
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Уэска" - "Вальядолид" 4:0 (видеообзор матча Примеры)
-
1
"Реал" подписал двух центральных защитников
-
1
Будущее Сульшера решится в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
1
Защитник "Манчестер Юнайтед" выразил желание продлить контракт с клубом
-
"Вальядолид" крупно уступил "Уэске"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15