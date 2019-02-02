Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подготовил новое предложение по нападающему ПСЖ Неймару, сообщает испанская пресса.

Руководитель королевского клуба планирует следующим летом заполучить звёздного бразильца в обмен на 120 миллионов евро и французского форварда Карима Бензема.

В текущем сезоне 26-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 мячей и сделал 9 ассистов. В активе 31-летнего Бензема 34 игры, 17 голов и 6 результативных передач.

Напомним, что сейчас лидер атак парижан восстанавливается после травмы ноги и вернётся в строй не раньше апреля.

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