Флорентино Перес посетил тренировку "Реала" в преддверии возобновления сезона

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Флорентино Перес посетил тренировку "Реала" в преддверии возобновления сезона

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил лично настроить команду перед рестартом сезона.

73-летний функционер приехал на тренировку "сливочных", где пожелал удачи футболистам и тренерскому штабу.

Напомним, что "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В воскресенье команда примет "Эйбар" в 28-м туре испанского чемпионата.

Также "бланкос" продолжают борьбу в Лиге Чемпионов. Соперник по 1/8 финала - "Манчестер Сити". В первом матче мадридцы проиграли со счётом 1:2.

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