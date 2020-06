Флорентино Перес посетил тренировку "Реала" в преддверии возобновления сезона

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил лично настроить команду перед рестартом сезона.

73-летний функционер приехал на тренировку "сливочных", где пожелал удачи футболистам и тренерскому штабу.

#RealMadrid president Florentino Pérez visited the squad at the Alfredo Di Stéfano. He wished the coaching staff and the squad good luck ahead of our return to @LaLigaEN this weekend. #RMCity pic.twitter.com/e82CeL86N6