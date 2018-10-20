Флорентино Перес принял важное решение по будущему Лопетеги
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял важное решение по будущему главному тренеру команды Хулена Лопетеги.
Как сообщает Cadena SER, королевский клуб вопреки ранее появившейся информации не уволит наставника в ближайшее время.
Лопетеги точно будет руководить "Реалом" в матче Лиги Чемпионов против "Виктории Плзень", который состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 мск.
Напомним, что "сливочные" не могут победить на протяжении пяти игр, забив в них всего 1 гол.
Не пропустите: "Реал" договорился с новым тренером. | http://soccernews.ru
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