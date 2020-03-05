Флорентино Перес призвал фанатов поддержать "Реал" в заключительной части сезона

Президент "Реала" Флорентино Перес попросил фанатов мадридского клуба поддержать футболистов в заключительной части сезона.

"Впереди решающая часть сезона. Важно иметь поддержку болельщиков "Реала", чтобы противостоять задачам, которые могут показаться невозможными.

Мы уже выиграли три трофея - Кубок Испании по баскетболу, а также футбольный Суперкубок и баскетбольный.

Клуб не сдается. У нас уже 23 Кубка чемпионов - 13 в футболе и 10 в баскетболе", - передает слова Переса Marca.

После 26 туров чемпионата Испании "Реал" лидирует в турнирной таблице, опережая "Барселону" на 1 балл. Первый матч в 1/8 финала ЛЧ "сливочные" проиграли "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

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