Флорентино Перес прокомментировал смерть экс-президента "Реала" от коронавируса



Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принес соболезнования в связи со смертью бывшего главы королевского клуба Лоренсо Санса от китайского коронавируса.

"Прежде всего я хочу выразить соболезнования семье Санса. Я адресую им любовь и поддержку в этот тяжелый период. Все фанаты поддерживают их. Сейчас мы оказались в очень сложной ситуации. Мы не можем быть с близкими людьми в их последние дни жизни. Это очень тяжело. Такие времена мы не могли представить даже в самых ужасных кошмарах.

Мы поминаем Лоренсо Санса, который стал жертвой трагедии. Он был тем президентом, который принес "Реалу" Кубок чемпионов после 32-летней паузы. Мы всегда будем помнить его. Именно он вернул нам радость 20 мая 1998 года.

Я рад, что у меня были теплые отношения с Сансом и его семьей. Он делил с нами победы, которые клуб одерживал в последние голы. От нас ушел настоящий мадридиста, который посвятил клубу большую часть своей жизни.

На "Сантьяго Бенрабеу" мы проведем специальную церемонию в его честь", - приводит слова Переса официальный сайт клуба.

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