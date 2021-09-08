Флорентино Перес прокомментировал трансфер Камавинги в "Реал"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал трансфер Эдуардо Камавинги.
"Сегодня наш клуб приветствует молодого французского игрока, который, я твердо уверен, продемонстрирует свой талант, свою силу и стремление к совершенствованию.
В детстве он готовился стать великим футболистом, и с детства он стремился однажды надеть футболку мадридского "Реала". И этот момент настал.
Несмотря на то, что ему всего 18 лет, Камавинга стал одним из тех игроков, которых желают подписать крупнейшие клубы Европы.
Камавинга хотел защитить эту эмблему и мечтал сыграть на "Сантьяго Бернабеу", и мы, зная о его огромном таланте, хотим на него рассчитывать", – сказал Перес во время презентации француза.
Напомним, что "Реал" заплатил "Ренну" 31 миллион евро за футболиста.
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