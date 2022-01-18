Флорентино Перес простился с Пако Хенто (видео)

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Флорентино Перес простился с Пако Хенто (видео)

Фото: сайт "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес простился с легендарным футболистом королевского клуба и сборной Испании Франсиско "Пако" Хенто, который скончался сегодня в возрасте 88 лет.

"Сегодня день большой печали не только для "Мадрида", но и для всего мирового футбола. 

Мы потеряли очень особенного человека. Он был частью поколения легендарных игроков, изменивших историю "Мадрида". Его будут помнить вечно. 

Дорогой Пако, спасибо тебе за всё. Мы никогда тебя не забудем. 

Я увлёкся футболом и "Мадридом" благодаря таким игрокам, как Хенто, которых я имел возможность наблюдать с 4 лет, когда мой отец впервые отвел меня на "Сантьяго Бернабеу". 

Пако Хенто - единственный игрок с 6 Кубками Европейских Чемпионов и один из символов этого клуба. Он пришёл сюда всего в 19-лет, перейдя из "Расинга", и играл за "Мадрид" на протяжении 18 лет, оставив после себя великое наследие. 

Покойся с миром, легенда", - сказал Перес.

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