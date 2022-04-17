Флорентино Перес провел встречу с тренерским штабом касательно трансферных планов "Реала"
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" продолжает планирование летнего трансферного окна, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.
По информации источника, на прошлой неделе Флорентино Перес и Карло Анчелотти обсуждали планы на предстоящее трансферное окно. Приоритетом клуба является усиление атаки.
При этом "Мадрид" хочет сначала продать некоторых игроков, прежде чем усиливать состав.
Отмечается, что полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени может перейти в "Реал" этим летом, если подождет мадридский клуб так, как это сделал Камавинга прошлым летом.
Левый защитник "Райо" Фран Гарсия всё ближе к возвращению в стан "сливочных", его опция всё больше нравится руководству королевского клуба.
Тренерский штаб "Мадрида" хочет видеть в команде еще одного центрального защитника, они считают это хорошей идеей.
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14