Флорентино Перес рассказал, как изменится стадион "Реала" после реконструкции

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Флорентино Перес рассказал, как изменится стадион "Реала" после реконструкции

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, как изменится домашний стадион королевского клуба "Сантьяго Бернабеу" после окончания реконструкции.

"Мы подходим к завершению процесса воплощения мечты, в которую никто не верил. "Сантьяго Бернабеу" станет важным символом для будущих успехов "Реала". Он будет международным символом авангардизма и станет самым привлекательным для туристов место в Европе", — приводит слова Переса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции стадиона составит 525 миллионов евро. Ожидается, что на обновленном стадионе "Реал" сможет сыграть в начале следующего сезона. В настоящее время мадридцы проводят домашние матчи на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

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