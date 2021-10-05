Флорентино Перес рассказал о новом "Сантьяго Бернабеу"

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Флорентино Перес рассказал о новом "Сантьяго Бернабеу"Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о преимуществах стадиона "Сантьяго Бернабеу", когда он будет полностью реконструирован.

"Это будет место встречи для всего города Мадрида. Нет такого же стадиона, который находился бы в центре большого города, как наш. Стадион  располагается в самой центральной точке столицы", сказал Перес.

По официальным данным, реконструкция нового "Сантьяго Бернабеу" должна быть завершена к 2023 году. Стоимость данного проекта составит около 600 миллионов евро.

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