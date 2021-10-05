Флорентино Перес рассказал о последствиях пандемии

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Флорентино Перес рассказал о последствиях пандемииФото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о последствиях пандемии коронавируса.

"С потерей доходов от посещаемости стадиона и части мерчандайзинга "Реалу" пришлось расстаться с такими игроками, как Ашраф, Эдегор или Регилон, чтобы выровнять ситуацию и компенсировать потери, которые составили порядка 300 миллионов из за пандемии COVID-19. 

Мы перешли от заработка в 900 миллионов евро к чуть более 600. Вероятно, потребуется около трех лет, чтобы мы могли вернуться к цифрам, которые мы были до пандемии", - сказал Перес.

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